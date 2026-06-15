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15 июня 2026 в 10:14

«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино

Михалков переадресовал письмо Сокурова о киноцензуре руководителям государства

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Письмо режиссера Александра Сокурова о «бедственном положении» и цензуре в отечественной киноиндустрии следовало направить тем, кто действительно руководит государством, заявил председатель правления Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков. Ранее режиссер обратился к нему с обращением о цензуре. В своем Telegram-канале глава союза обратил внимание, что коллега неверно оценивает его статус и полномочия в стране.

В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят, — написал Михалков.

Ранее Михалков заявил, что американские режиссеры намеренно изображают русских бандитами в кино из-за чувства зависти к России. По словам председателя Союза кинематографистов, предвзятое отношение со стороны Запада к одной огромной стране и ее народу складывалось веками.

До этого режиссер Владимир Бортко заявил прессе, что два его фильма — «Блондинка за углом» и «Душа шпиона» — сильно пострадали из-за цензуры. По его словам, особые изменения претерпела первая кинокартина. В случае с «Блондинкой за углом» цензоры требовали вырезать целые эпизоды, в которых женщину показывали независимой и не живущей по линии партии.

Культура
цензура
Александр Сокуров
Никита Михалков
кино
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