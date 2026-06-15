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15 июня 2026 в 10:07

Самая богатая женщина Австралии вложила в компанию Маска космическую сумму

WSJ: богатейшая женщина Австралии вложила в SpaceX свыше $1 млрд

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт, которая владеет горнодобывающей компанией Hancock Prospecting, купила долю в компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX на сумму более $1 млрд (71,9 млрд рублей), передает The Wall Street Journal. Это самая большая единовременная инвестиция Hancock Prospecting за пределами отрасли добычи железной руды.

Сделка была заключена после того, как SpaceX провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, в ходе которого капитализация компании достигла $2,1 трлн. При этом отмечается, что у Райнхарт нет других планов инвестировать в космическую отрасль.

Ранее сообщалось, что капитал Маска в первый день биржевых торгов после первичного размещения акций его компании SpaceX достиг $1,05 трлн (74 трлн рублей), сделав его первым в истории триллионером. Ценные бумаги компании стартовали на отметке $150 (11 тыс. рублей) за штуку.

До этого стало известно, что иранские власти включили в список целей для возможных дальнейших военных операций объекты, связанные с активами Маска на Ближнем Востоке. Наземные станции Starlink расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

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