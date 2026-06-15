Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах Авиалесоохрана: 60 пожаров потушили за сутки на площади 2405 гектаров в России

Лесопожарные службы в России потушили 60 пожаров на площади 2,4 тыс. гектаров за прошедшие сутки, сообщает Авиалесоохрана. Возгорания были ликвидированы в 16 регионах страны.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <...> в России лесопожарными службами ликвидировано 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2405 гектаров, — говорится в сообщении.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Искры попали на листья и траву, огонь разгорелся и охватил крышу дома, потом перешел на другие постройки. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.

Ранее стало известно, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) три дня подряд вела борьбу с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания за это время увеличилась до 1200 гектаров из-за засухи и порывов ветра в Киевской области. К ликвидации огня были привлечены 326 спасателей.