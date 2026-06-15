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15 июня 2026 в 09:40

В Сочи парализовало международный аэропорт

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 123 рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В международном аэропорту Сочи задерживаются 123 рейса, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. На вылет с опозданием ожидают отправления 66 рейсов, на прилет — 57 рейсов.

Среди задержанных на вылет: по одному рейсу в Жуковский, Пермь, Сургут, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Магнитогорск, Новый Уренгой, Ереван, Салехард, Челябинск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Саратов, Стамбул, Нижнекамск, Нижневартовск и Томск. Два рейса задерживаются в Тель-Авив, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Анталью, Самару и Чебоксары. В Екатеринбург и Казань задерживаются три рейса, в Москву — пять, в Тюмень — семь, а в Санкт-Петербург — восемь.

На прилет задержаны рейсы из Жуковского, Стамбула, Тель-Авива, Тюмени, Магнитогорска, Кемерова, Новокузнецка, Антальи, Красноярска, Саратова, Еревана, Абакана, Архангельска, Салехарда, Чебоксар, Сыктывкара и Нижнекамска. По два рейса задерживаются из Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Омска, Перми и Сургута. Из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы задерживаются по три рейса, из Самары и Казани — по четыре, а из Москвы — шесть.

В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Для обеспечения безопасности полетов в регионе аналогичные меры принимались в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

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