Россияне застряли в Венесуэле Туристы из России не могут покинуть Венесуэлу после землетрясения

Россияне оказались заблокированы в Венесуэле из-за приостановки работы ключевой авиагавани после землетрясения, сообщает Telegram-канал SHOT. В частности, работающая гидом россиянка с семьей приобрела билеты на родину незадолго до катастрофы, но теперь вылететь из Каракаса невозможно.

Местный аэропорт полностью прекратил обслуживание коммерческих рейсов и принимает исключительно военные и гуманитарные борта. Авиаперевозчики предлагают альтернативные маршруты выезда через Колумбию, однако добраться туда из-за разрушенных дорог крайне проблематично.

Всего жертвами двух мощных подземных толчков в стране стали уже 2954 человека, а более 16 тыс. граждан получили различные ранения. Около 15 тыс. местных жителей остались без крыши над головой и вынуждены ютиться в палаточных городках.

В лагерях Каракаса из-за переполненности и дефицита чистой воды резко возрос риск масштабных вспышек опасных инфекционных заболеваний. Ситуацию в пострадавших регионах дополнительно осложняет всплеск преступности и фиксируемые случаи мародерства. Для стабилизации обстановки власти были вынуждены ограничить въезд в разрушенные районы и ввести систему спецпропусков.

Ранее в стране объявили семидневный национальный траур по жертвам разрушительных землетрясений. Глава государства Делси Родригес подчеркнула, что страна скорбит из-за человеческих потерь, вызванных подземными толчками.