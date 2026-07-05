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05 июля 2026 в 15:05

Волонтеры обнаружили обувь одной из пропавших в Туве девочек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Туве в ходе поисково-спасательной операции волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега Енисея тапок одной из пропавших девочек. Находка была сделана примерно в 22 километрах от Кызыла.

Во время обследования территорий поисковикам также удалось найти сандалии второй пропавшей несовершеннолетней. В настоящий момент оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, и пешие патрули, преодолев за последние два дня 31 километр, приближаются к населенному пункту Элегест.

Девочки пропали вечером 1 июля — они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они направились в сторону реки Енисей. На берегу обнаружены мобильные телефоны, принадлежавшие пропавшим. К поискам привлекли более 200 человек, включая кинологов, водолазов, спасателей и группу на сапбордах.

Основной версией исчезновения девочек является их возможная гибель на воде, сообщил глава МВД республики Юрий Завьялов. По его словам, следствие отрабатывает все версии, однако основные обстоятельства указывают на утопление.

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