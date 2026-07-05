Молодой тракторист подорвался на мине во время полевых работ Хинштейн: в Льговском районе механизатор ранен при подрыве на мине

В Льговском районе Курской области ранен механизатор, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, молодой мужчина подорвался на мине во время работы на тракторе в поле, в результате получил осколочные ранения левой голени.

Молодой мужчина во время работы на тракторе в поле подорвался на мине. У него осколочные ранения левой голени. Пострадавшему оказана медицинская помощь в местной ЦРБ, от госпитализации отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления, — написал Хинштейн.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря, уточнили в министерстве. В ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников. Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках.