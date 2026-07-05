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05 июля 2026 в 15:30

Собянин сообщил о новой волне атак БПЛА на Москву

Собянин: система ПВО сбила еще три летевших на Москву украинских дрона

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Система противовоздушной обороны России сбила еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Градоначальник отметил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Прежде мэр уже сообщал о попытке ВСУ атаковать российскую столицу. Воздушные цели были ликвидированы.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.

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