В Австралии нашли загадочные сферы с токсичным топливом На пляж в Австралии выбросило космический мусор с остатками токсичного топлива

Шесть загадочных металлических сфер, предположительно являющихся космическим мусором, обнаружили на пляже Форрест-Бич в австралийском Квинсленде, передает The Guardian. Территория была оцеплена, а сами объекты помещены в специальные бочки для безопасного хранения из-за риска утечки токсичных веществ.

Они могли быть частью ступени ракеты <...>. Они выглядят именно так, как должны выглядеть компоненты топливной системы. Это топливные баки, работающие под давлением и изготовленные из титановых сплавов с очень высокой температурой плавления, — рассказала эксперт по космическому мусору из Университета Флиндерса Элис Горман.

По словам Горман, на найденных объектах отсутствуют следы термических повреждений или обгорания. Специалист допустила, что сферы могли отделиться от первой или второй ступени ракеты при входе в атмосферу, в то время как остальная конструкция продолжила выводить полезную нагрузку на орбиту.

Внутри титановых емкостей могут сохраняться остатки гидразина, который относится к числу высокотоксичных видов ракетного топлива. Представители Австралийского космического агентства совместно с экстренными службами устанавливают точное происхождение находки. Угрозы для местного населения она не представляет.

Ранее ученые зафиксировали падение небольшого метеорита над акваторией Черного моря, яркую вспышку от которого наблюдали жители прибрежных городов. Специалисты допускают, что источником света мог стать не природный объект, а техногенный.