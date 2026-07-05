Киев ответил отказом на предложение России выдать тела погибших бойцов ВСУ

Киев отказался от предложения Москвы провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Российское оборонное ведомство выступило с инициативой передать тела солдат ВСУ, оставшихся в городе Константиновке после прекращения там боевых действий.

Соответствующий вопрос предметно прорабатывался по линии специальных служб двух государств, однако украинская сторона в итоге заблокировала инициативу. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев не сделал ничего для того, чтобы погибшие были достойно захоронены их близкими родственниками. В министерстве добавили, что руководство Украины продолжает относиться к военнослужащим исключительно как к расходному материалу.

Ранее свыше 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих. МО РФ заявило о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.