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05 июля 2026 в 15:26

Более 20 мировых СМИ выразили желание приехать в Константиновку

МО РФ: свыше 20 мировых СМИ могут приехать в Константиновку на передачу тел ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Военное ведомство заявило о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.

Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел, — говорится в сообщении.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские военные при отступлении из Константиновки бросили на территории города тела погибших сослуживцев. По его словам, речь может идти о нескольких сотнях человек.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение Константиновки — важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО. Он допустил, что Киев может назвать крупной победой ВСУ переход населенного пункта под контроль ВС России.

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