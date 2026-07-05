Более 20 мировых СМИ выразили желание приехать в Константиновку МО РФ: свыше 20 мировых СМИ могут приехать в Константиновку на передачу тел ВСУ

Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Военное ведомство заявило о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.

Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел, — говорится в сообщении.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские военные при отступлении из Константиновки бросили на территории города тела погибших сослуживцев. По его словам, речь может идти о нескольких сотнях человек.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение Константиновки — важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО. Он допустил, что Киев может назвать крупной победой ВСУ переход населенного пункта под контроль ВС России.