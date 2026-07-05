В Домодедово введены ограничения

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря. В ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников. Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках.

Ранее сообщалось, что вылет и прилет 27 рейсов задерживаются в международных аэропортах юга России. В Сочи задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Стамбула, Тюмени, Москвы, Челябинска и Нижнекамска.