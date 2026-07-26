Можно ли хранить бензин дома или в гараже: штрафы, правила, безопасность

Можно ли хранить бензин дома или в гараже: штрафы, правила, безопасность

Дефицит топлива заставил водителей делать запасы бензина про запас — покупать канистры и хранить их в гараже, на балконе или в багажнике. В некоторых регионах России уже даже начали проводить рейды по поиску «хранителей топлива». Могут ли действительно оштрафовать за канистру бензина в гараже, какая статья КоАП это регулирует и где топливо хранить законно — в материале NEWS.ru.

Первые реальные штрафы за хранение бензина в неположенном месте

В Псковской области муниципальные службы провели рейды по частным домовладениям и гаражным кооперативам — и обнаружили случаи хранения значительных объемов топлива в неположенных местах.

«В ходе проверок выявлены грубые нарушения — граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях», — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По какой статье могут оштрафовать за неправильное хранение бензина

По словам Михаила Ведерникова, штрафы были составлены по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Согласно этой статье, нарушение правил влечет предупреждение или штраф в размере 5–15 тыс. рублей для граждан. А вот для должностных и юрлиц ответственность гораздо серьезнее:

для должностных лиц — штраф 20–30 тыс. рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штраф 40–60 тыс. рублей;

для юридических лиц — штраф 300–400 тыс. рублей.

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Однако если из-за неправильного хранения бензина произошел пожар, то штрафы будут гораздо серьезнее. Согласно части 6 статьи 20.4 КоАП, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, наказывается следующим образом:

для граждан — штраф 40–50 тыс. рублей;

для должностных лиц — штраф 80–100 тыс. рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штраф 90–110 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток;

для юридических лиц — штраф 700–800 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Почему так важно хранить бензин правильно

Бензин — это один из самых пожароопасных нефтепродуктов в быту. Например, температура вспышки паров бензина (то есть порог, при котором пары бензина загораются при поднесении огня или попадании искры) составляет минус 30–40 °C. То есть во время суровой зимы в холодном гараже топливо может взорваться при появлении даже малейшей искры. Для сравнения, температура вспышки у дизельного топлива выше плюс 40 °C, поэтому основную опасность бытового хранения создает именно бензин.

Другая особенность бензина — плотность его паров выше плотности воздуха. Из-за этого пары не рассеиваются вверх и не улетучиваются через открытую дверь гаража, а стелются вниз и скапливаются у пола, в смотровых канавах и низких точках помещения. Поэтому в закрытом или плохо проветриваемом гараже, подвале или кладовке концентрация паров может быстро достичь взрывоопасного порога.

При этом при хранении бензин активно испаряется и окисляется, а тара может разгерметизироваться из-за расширения жидкости при нагреве. Утечка бензина на пол гаража или в подвал создает долговременный источник паров, который может воспламениться спустя часы или даже дни после самого разлива.

А воспламенить пары бензина способна даже одна маленькая искра. Она может возникнуть при щелчке выключателя света, от неисправной или изношенной электропроводки, из-за работающего вблизи электроинструмента. А еще искра может появиться от статического разряда при переливании топлива из одной емкости в другую. И это уже не говоря про открытый огонь — зажженную спичку или уголек в сигарете.

Где закон разрешает хранить бензин, а где — категорически нет

Главный правовой документ здесь — постановление правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Этот документ запрещает хранение бензина и других горючих жидкостей в жилых помещениях, подвалах, на чердаках, балконах и лоджиях многоквартирных домов. Под запретом также хранение под навесами и на открытых площадках, предназначенных для стоянки транспорта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя хранить бензин и в гаражах. Есть только одно исключение: запрет не распространяется на гаражи, расположенные на дачных или садовых участках. Там допускается размещение бензина в отдельной нежилой хозяйственной постройке (например, в сарае) при условии соблюдения правил пожарной безопасности:

помещение должно проветриваться;

в нем не должно быть источников открытого огня и нагревательных приборов;

канистры нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами.

Багажник автомобиля — отдельная история. Возить в нем канистры с бензином можно, но использовать багажник как постоянное место хранения нельзя.

Сколько бензина можно перевозить в машине без разрешения

Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и Правилам дорожного движения, частные лица могут перевозить топливо для личных нужд (а не для перепродажи) без оформления документов на опасный груз. При этом действуют три ограничения.

Объем одной канистры не должен быть больше 60 л. Общий объем топлива — не более 240 л. Топливо должно находиться в таре, которая сертифицирована для нефтепродуктов.

Если нарушить любой из этих пунктов, то начнет работать статья 12.21.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». И водителю грозит штраф 2000–2500 рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

В какие канистры разрешено заливать бензин

Не любая емкость подходит для хранения и перевозки топлива. Например, бензин нельзя заливать в обычные прозрачные пластиковые канистры или стеклянные бутылки. Первые могут деформироваться, пропускать пары топлива и накапливать статическое электричество. А стекло может просто треснуть при перевозке.

Правильная канистра должна иметь маркировку о допуске для горюче-смазочных материалов (обычно это обозначения UN, Petrol, Gasoline или символ пламени).

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