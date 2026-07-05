Украинские военкомы придумали схему обхода отсрочек от призыва Нардеп Гончаренко: закарпатские военкомы похищают мужчин с бронью от призыва

Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) в Закарпатской области придумали новую схему незаконной мобилизации граждан, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, сотрудники военкоматов целенаправленно похищают украинцев, имеющих законную отсрочку или бронь от призыва.

Мужчин принудительно вывозят в район приграничной полосы, где устраивают постановочные фотосессии для создания видимости попытки незаконного побега из страны. После инсценировки правонарушения с задержанных оперативно снимают бронь, чтобы принудительно мобилизовать в ряды вооруженных сил. В качестве альтернативы отправке на фронт организаторы схемы требуют от пострадавших крупные денежные взятки.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Военкомы нагрянули непосредственно на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге, вместе с вратарем забрали нападающего Егора Безуглого. Позднее Захарченко подтвердил информацию о том, что теперь он в армии.