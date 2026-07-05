Названо самое длинное слово в русском языке

Самым длинным словом в русском языке на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», содержащее 55 букв, сообщили РИА Новости в Институте Русистики. Это слово было обнаружено в названии патента на химическое соединение.

Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам, — добавили в институте.

С развитием науки появились новые претенденты на рекорд. Среди них — водогрязеторфопарафинолечение (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и тифлосурдоолигофренопедагогика (30 букв) — название направления специальной педагогики. Химические термины часто оказываются самыми длинными, так как название вещества должно наиболее точно показывать его строение. Среди таких примеров — гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин, в нем 50 букв.

В Институте Русистики отметили, что теоретически длина слова может быть почти неограниченной, поскольку сложные числительные и технические термины способны достигать сотен букв. Лингвисты рассматривают только реально зафиксированные слова, встречающиеся в научных публикациях, словарях и патентах.

Ранее лингвисты Института Русистики отметили смыслообразующую роль буквы «е» в русском языке. Специалисты подчеркнули, что она помогает сохранять точность и чистоту русской речи.