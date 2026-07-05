Дюжина человек пострадала в ДТП с грузовиком и автобусом

Дюжина человек пострадала в ДТП с грузовиком и автобусом Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-4 «Дон»

Рейсовый автобус с 28 пассажирами попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с грузовым автомобилем на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате столкновения 12 пострадавших человек были госпитализированы. На месте дорожной аварии оперативно развернули работу экстренные и спасательные службы региона для ликвидации последствий инцидента.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна, где 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого авария унесла жизни четырех человек в Красноярском крае, где легковушка столкнулась с фурой. Отмечается, что за рулем ВАЗ-2104 находился 22-летний мужчина без водительских прав. По факту ДТП организована комплексная проверка для установки всех обстоятельств инцидента.