Российский регион частично обесточен после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали энергетические объекты в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в МАКСе. Он отметил, что некоторые объекты получили повреждения, регион оказался частично обесточен.

Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы региона, — написал Балицкий.

До этого губернатор Владимир Сальдо сообщал, что все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Причины масштабного отключения не уточняются.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.