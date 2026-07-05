Российский регион оказался почти полностью обесточен Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Причины масштабного отключения не уточняются.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — написал Сальдо.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря, уточнили в министерстве. В ночь на 4 июля, по данным ведомства, перехватили 389 украинских беспилотников. Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках.