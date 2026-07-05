Шесть муниципалитетов российского региона попали под удары ВСУ ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области, проинформировал оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере МАКС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Под огонь попали населенные пункты сразу в нескольких округах. В Белгородском округе атака FPV-дрона пришлась на частный дом в селе Черемошном — загорелась кровля, но возгорание оперативно ликвидировали. Там же, в селе Бессоновка, дрон врезался в грузовой автомобиль, спровоцировав пожар прицепа, который тоже быстро потушили.

Кроме того, зафиксированы прилеты по территориям Шебекинского, Ракитянского, Борисовского и Грайворонского округов, а также поселка Красная Яруга Краснояружского округа. На местах происшествий продолжают работать оперативные и аварийные службы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в городе Кременная Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель. По его словам, целью атаки стал гражданский автомобиль.