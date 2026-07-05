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05 июля 2026 в 17:40

Рейтинг премьера Эстонии рухнул до 4%

Рейтинг одобрения премьера Эстонии Михала опустился до 4%

Кристен Михал Кристен Михал Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Эстонии Кристена Михала опустился до исторического минимума в 4%, сообщает ERR. Столь низкие показатели связаны с разочарованием граждан в правящей Партии реформ, поддержка которой находится на уровне 12%.

По данным исследования Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Delfi, аналогичный уровень поддержки в 4% зафиксирован и у лидера партии «Эстония 200» Кристины Каллас. В рейтинге предпочтительных кандидатов на пост главы правительства лидирует председатель оппозиционной партии «Исамаа» Урмас Рейнсалу с 20%.

На втором месте находится лидер Центристской партии Михаил Кылварт с 16%. Поддержка руководителей остальных политических сил не превышает 10%.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что агрессивные высказывания Эстонии в адрес Санкт-Петербурга превращают страну в потенциальную мишень. Он отметил, что Москва не заинтересована в конфликте с соседями, но угрозы и участие в террористической логике Киева делают Таллин уязвимым. По словам парламентария, расплачиваться за это будут обычные граждане, а не чиновники.

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