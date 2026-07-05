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05 июля 2026 в 17:02

«Расходный материал»: Россия указала на отношение Киева к погибшим военным

Минобороны: Украина относится к погибшим военным ВСУ как к расходному материалу

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, заявили в пресс-службе Министерства обороны России в МАКСе. После освобождения Константиновки Москва предлагала провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских бойцов. Киев от предложения отказался.

Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Киев не сделал ничего, чтобы родственники достойно захоронили военных. Пресс-служба также указала, что основным способом пополнения рядов ВСУ является принудительная мобилизация, проводимая действующим правительством.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

До этого сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Военкомы нагрянули непосредственно на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге, вместе с вратарем забрали нападающего Егора Безуглого.

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