Минобороны раскрыло, как Киев обошелся с родственниками погибших бойцов ВСУ МО: Киев не обеспечил достойного захоронения погибших в Константиновке военных

Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших в Константиновке в ДНР военных ВСУ были достойно захоронены родственниками, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона не приняла предложение Москвы о гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих, оставшихся в городе.

Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками, — говорится в сообщении.

4 июля 2026 года Минобороны России объявило о готовности передать тела при условии прекращения огня со стороны ВСУ. Также ведомство пообещало организовать работу более 20 иностранных СМИ, выразивших желание освещать этот процесс.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в ДНР. Глава ведомства отметил, что смелые и решительные действия российских военнослужащих позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск.