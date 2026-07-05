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05 июля 2026 в 18:04

Политолог ответил, есть ли у Макрона шанс стать президентом в 2032 году

Политолог Федоров: французы вряд ли изберут Макрона президентом в 2032 году

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Sebastien TOUBON/Global Look Press
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В 2032 году французы вряд ли снова изберут президентом действующего лидера страны Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, политик не смог реализовать важнейшие социальные инициативы, и местное население недовольно результатами его руководства государством.

[От Макрона] все отмежевываются — претенденты на высший пост государства в следующем году. Даже его ближайшие сторонники, такие как [Габриэль] Атталь (бывший премьер-министр Франции. ― NEWS.ru), дистанцируются от него. Рейтинг [Макрона] колеблется где-то между 15 и 20%. Это мало, он непопулярен. Он в основном задействован на внешнеполитическом поприще, в то время как внутренние реформы практически остановлены: будь то пенсионная реформа или другие инициативы. Во внутренней политике Макрон фактически банкрот. По прогнозам, люди не хотят видеть его вновь на политической арене после двух сроков. Это не самое лучшее время в конце его президентства. Поэтому не думаю, что люди будут ностальгировать по его правлению за эти 10 лет, ― сказал Федоров.

Политолог посчитал маровероятным, что после окончания президентского срока Макрон будет работать в частном бизнесе. Собеседник отметил, что даже статусная должность с высокой зарплатой не соответствует уровню бывшего лидера страны.

Обычно первые лица, например, как Жак Ширак (22-й президент Франции. ― NEWS.ru), организовывают свои фонды, которые ведут научные и другие проекты, выступают с лекциями. Как [Николя] Саркози (23-й президент Франции. ― NEWS.ru) до того, как он стал объектом судебных разбирательств. Но пока прецедента во французской истории не было, чтобы президент ушел с поста и затем вновь баллотировался. Тем более подрастают новые поколения политиков, которые начинают с чистого листа. Хотя стоит отметить, например, тот же [Франсуа] Олланд (24-й президент Франции. ― NEWS.ru), который еле дотянул до конца своего срока с рейтингом 11%. Он сейчас тоже вроде бы претендует на участие в президентской гонке. Принять участие он может, но успех его вряд ли ждет, ― резюмировал Федоров.

Ранее французская газета Journal de Dimanche сообщила, что Макрон после ухода с поста может получить должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем. Согласно источникам, французский лидер в настоящее время ищет должность-«трамплин», которая помогла бы ему сохранить влияние на политической арене перед выборами в 2032 году.

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