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05 июля 2026 в 18:32

Тайвань впервые за 24 года возобновил антикоммунистическую подготовку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тайвань впервые с 2002 года возобновил программу «антикоммунистического» патриотического воспитания для выпускников военных академий, сообщает Reuters. По информации источника, решение принято на фоне растущей военной угрозы и попыток проникновения со стороны материкового Китая.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что курс призван помочь будущим офицерам лучше понимать угрозы национальной безопасности, осознавать, «почему мы сражаемся и за кого», а также сформировать «четкое понимание, кто друг, а кто враг». Лекции в рамках обновленной программы будут проводить представители Совета по делам материкового Китая, Совета национальной безопасности, Министерства юстиции и аналитического центра «Академия Синика».

Ранее в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты могут спровоцировать прямое столкновение или даже конфликт с Китаем, если будут придерживаться неверного подхода к тайваньскому вопросу. Заявление прозвучало после высказываний помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о поставках американского оружия Тайваню.

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