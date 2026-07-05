Тайвань впервые за 24 года возобновил антикоммунистическую подготовку

Тайвань впервые с 2002 года возобновил программу «антикоммунистического» патриотического воспитания для выпускников военных академий, сообщает Reuters. По информации источника, решение принято на фоне растущей военной угрозы и попыток проникновения со стороны материкового Китая.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что курс призван помочь будущим офицерам лучше понимать угрозы национальной безопасности, осознавать, «почему мы сражаемся и за кого», а также сформировать «четкое понимание, кто друг, а кто враг». Лекции в рамках обновленной программы будут проводить представители Совета по делам материкового Китая, Совета национальной безопасности, Министерства юстиции и аналитического центра «Академия Синика».

Ранее в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты могут спровоцировать прямое столкновение или даже конфликт с Китаем, если будут придерживаться неверного подхода к тайваньскому вопросу. Заявление прозвучало после высказываний помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о поставках американского оружия Тайваню.