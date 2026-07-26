Таиланд ужесточит проверку долгосрочных виз

Таиланд ужесточает проверки долгосрочных виз россиян, сообщает Telegram-канал Baza. За удаленное оформление может грозить депортация и запрет на въезд.

Это касается мультивизы Thailand Visa (DTV), рассчитанной на пять лет. Она дает право находиться в стране до 180 дней. Под пристальное внимание попадают те, кто подавал документы на нее в одной стране, но из-за долгого ожидания продолжал оформлять в другой.

При пересечении границы власти королевства могут проверить историю перемещений, и если станет известно, что заявитель не находится в стране подачи в момент оформления визы, то могут последовать другие проверки. Серьезные нарушения могут привести к депортации и аннулированию визы.

Ранее стало известно о сохранении интереса в Бельгии к российским «визам традиционных ценностей». По данным дипмиссии, с начала 2026 года гражданам страны уже оформили девять таких виз. Документ предусматривает выдачу виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные ценности, что позволяет им оформить разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре.