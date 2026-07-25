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25 июля 2026 в 13:56

Министр образования не выдержал давления протестующих и подал в отставку

Министр образования Индии решил подать в отставку на фоне протестов

Дхармендра Прадхан Дхармендра Прадхан Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне масштабных студенческих протестов, вспыхнувших из-за утечки экзаменационных материалов. В своих соцсетях он пояснил, что в ходе проведения экзамена 3 мая 2026 года были выявлены нарушения.

Правительство страны незамедлительно отреагировало на произошедшее: было инициировано расследование и объявлена дата повторного тестирования. Прадхан также подчеркнул, что с первого дня принял на себя ответственность за ситуацию и был твердо намерен не допустить, чтобы из-за экзаменационной мафии пострадали перспективы хотя бы одного способного студента.

Я направил заявление об отставке уважаемому премьер-министру [Нарендре Моди], чтобы антинациональные силы не воспользовались обстановкой, сложившейся в Джантар-Мантаре и во всей стране, чтобы сохранить единство нации, чтобы юридические тонкости не мешали будущему ни одного индийского студента, чтобы наши дети посвящали свое время учебе и сосредоточивались на построении карьеры, — заявил чиновник.

В последние дни по всей Индии прокатилась волна протестных акций, спровоцированных скандалом вокруг переноса медицинских экзаменов с мая на июнь из-за утечки заданий. Экзамен сдавали свыше 2,2 млн молодых людей более чем в 550 городах страны. Демонстранты возлагали ответственность за произошедшее непосредственно на министра образования и требовали его отставки. Премьер-министр Нарендра Моди поручил подготовить законопроект об ускоренном судебном рассмотрении подобных дел и ужесточении наказания для виновных.

Ранее в Киеве, Харькове и Львове прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Участники вышли на так называемый «картонный Майдан» с плакатами «Верните Федорова» и требованиями отменить решение о его увольнении.

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