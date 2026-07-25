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25 июля 2026 в 10:25

В Индии внук чуть не сгорел заживо во время прощания с бабушкой

Житель Индии чуть не сгорел заживо во время кремации его бабушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Индии внук чуть не погиб в огне при прощании с бабушкой на церемонии кремации, сообщает News9. Житель Индии оказался слишком близко к камере с высокой температурой.

Присутствующие на церемонии кремации люди успели схватить 30-летнего мужчину и спасти ему жизнь. Он получил серьезные ожоги, его экстренно доставили в больницу.

Ранее жительница Австралии Шарлотта Роуз-Энн Хилл получила смертельные ожоги во время приготовления зефира на палочке для детей во дворе частного дома в Сиднее. После барбекю 38-летняя женщина решила приготовить лакомство, однако при розжиге мангала пламя перекинулось на ее одежду. Инцидент произошел на глазах у 11-летнего сына и семилетней дочери пострадавшей.

До этого в Мексике во время похорон две женщины устроили драку прямо у гроба, обнаружив, что обе встречались с покойным. Как отметили очевидцы, разговор быстро перешел в обвинения, а затем — в потасовку. Участникам похоронной процессии пришлось разнимать дерущихся. Инцидент быстро разошелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию.

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