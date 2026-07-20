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20 июля 2026 в 16:01

Стал известен масштаб природных пожаров во Франции

Площадь природных пожаров во Франции достигла 40 тыс. гектаров

Лоран Нуньес Лоран Нуньес Фото: Robert Poulain/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Площадь территории во Франции, пострадавшей от природных пожаров, достигла почти 40 тыс. гектаров, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире радио France Inter. Сильный ветер и засуха оказывают неблагоприятные воздействия на распространение огня.

Площадь выгоревших лесов и растительности составляет чуть менее 40 тыс. гектаров, что, очевидно, намного больше, чем в прошлом году, а также за аналогичный период 2022 года, который и без того был исключительным сезоном, — уточнил министр.

В понедельник, 20 июля, национальная метеослужба Meteo-France объявила о высоком риске лесных пожаров в 27 департаментах, а в шести департаментах ввела оранжевый уровень опасности из-за жары. Также на всей территории европейской части Франции официально введены ограничения на использование водных ресурсов из-за засухи, в 43 департаментах — кризисное положение.

Ранее в Нидерландах произошел крупный природный пожар на территории артиллерийского полигона у поселка Харде, который охватил около 500 гектаров. Для тушения были задействованы четыре единицы военной техники и более 100 сотрудников пожарных служб.

Европа
Франция
природные пожары
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