Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром

Крупный природный пожар на территории артиллерийского полигона у поселка Харде в нидерландской провинции Гелдерланд охватил около 500 гектаров, сообщил портал Hart van Nederland. Борьба с огнем продолжается уже второй день.

По данным издания, пожарные расчеты вынуждены работать исключительно с удаленных и безопасных участков, так как непосредственно в зоне активного горения находятся артиллерийские снаряды, которые могут сдетонировать от перегрева. Вход на опасную территорию разрешен исключительно бронированной технике.

Ожидается, что локализовать возгорание не удастся как минимум до вечера. Для тушения задействованы четыре единицы военной техники и более 100 сотрудников пожарных служб. Причины пожара пока не уточняются.

Ранее крупное возгорание произошло на одном из больших военных полигонов Франции в департаменте Марна, где проходят масштабные учения «Орион». Пожар начался незадолго до приезда на объект президента страны Эммануэля Макрона. Очаг образовался на участке, густо заросшем травой.