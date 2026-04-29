Один из крупнейших полигонов во Франции загорелся перед визитом Макрона

Один из крупнейших полигонов во Франции загорелся перед визитом Макрона

Крупное возгорание произошло на одном из крупнейших военных полигонов Франции в департаменте Марна, где в эти дни проходят масштабные учения «Орион», передает телеканал BFMTV. Пожар начался незадолго до приезда на объект президента страны Эммануэля Макрона.

Глава государства должен посетить его 30 апреля в рамках поездки, связанной с учениями «Орион-2026». Это огромный лагерь площадью 13,5 тыс. га, что делает его одним из крупнейших во Франции, — указано в материале.

Очаг возгорания образовался на участке, густо заросшем травой. Пламя было замечено еще в утренние часы. Как утверждает источник, происшествие долгое время пытались скрыть. В Министерстве обороны Франции тем временем поспешили заявить, что случившееся не нарушит график главы государства.