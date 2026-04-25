Более 3 тыс. человек эвакуировали в азиатской стране из-за лесных пожаров

25 апреля 2026 в 19:35

Более 3 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за мощных лесных пожаров

Более 3 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за мощных лесных пожаров, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники. Возгорания не могут потушить уже четвертый день, в ликвидации огня участвуют около 1 тыс. спасателей.

Власти рекомендовали эвакуироваться 3233 жителям, или примерно трети населения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет примерно 1176 гектаров. Данные о погибших не приводятся.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека пострадали в результате мощного землетрясения на севере Японии. Толчки магнитудой 7,5 произошли в Тихом океане у побережья острова Хонсю, в районе префектур Аомори и Иватэ.

До этого сообщалось, что более 171 тыс. жителей японских префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами. Мощное землетрясение произошло к востоку от северо-восточного побережья страны.

В середине марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Скончался российский писатель-долгожитель
Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске
Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР
Дружба с Ходченковой, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Вилкова
В Мали произошла попытка военного переворота
ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России
Столичным водителям неожиданно посоветовали пересесть на метро
Экс-секретарь Зеленского рассказала о риске потери регионов
ВСУ отправили резерв националистов к селу Рудня Сумской области
Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими
На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз
Премьер Венгрии отказался от мандата
Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием
Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше
Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
