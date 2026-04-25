Более 3 тыс. человек эвакуировали в азиатской стране из-за лесных пожаров

Более 3 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за мощных лесных пожаров

Более 3 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за мощных лесных пожаров, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники. Возгорания не могут потушить уже четвертый день, в ликвидации огня участвуют около 1 тыс. спасателей.

Власти рекомендовали эвакуироваться 3233 жителям, или примерно трети населения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет примерно 1176 гектаров. Данные о погибших не приводятся.

