Почти 200 тыс. японцев спешно покидают дома после мощного землетрясения В Японии эвакуируют 171 тыс. человек из-за угрозы цунами

Более 171 тыс. жителей японских префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами, сообщил телеканал NHK. Мощное землетрясение произошло к востоку от северо-восточного побережья страны.

Метеорологи объявили угрозу цунами высотой до трех метров. В некоторых районах до берега уже дошли волны высотой до 80 сантиметров. Риск более высоких волн сохраняется.

Ранее первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии после землетрясения. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале. Эвакуация объявлена для не менее чем 20 тыс. жителей префектуры Иватэ.

До этого директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет угрозы для России. Волны способны дойти до Курильских островов, но не нанесут серьезного ущерба.

Кроме того, движение скоростных поездов на линии Тохоку-синкансэн между Токио и станцией Син-Аомори остановили из-за отключения электричества после землетрясения магнитудой 7,5. Сбой произошел на перегоне между станциями Сироиси-Дзао и Син-Аомори, после чего состав перестал курсировать в обоих направлениях.