Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:15

Мощное землетрясение парализовало движение поездов в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение скоростных поездов на линии Тохоку-синкансэн между Токио и станцией Син-Аомори остановлено из-за отключения электричества после землетрясения, свидетельствуют данные оператора JR East. Сбой произошел на перегоне между станциями Сироиси-Дзао и Син-Аомори, после чего состав перестал курсировать в обоих направлениях.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере острова Хонсю в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. Подземные толчки вызвали нарушение энергоснабжения на ключевом участке железной дороги.

Ранее стало известно, что в связи с землетрясением специалисты объявили угрозу цунами высотой до трех метров для береговой линии северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также южной части острова Хоккайдо. Они предупреждали, что первые волны могут дойти до побережья Иватэ через несколько часов.

Позже местные журналисты сообщили, что после подземных толчков первую волну цунами высотой 40 сантиметров уже зафиксировали у японского побережья. Специалисты предупредили, что за ней могут последовать более крупные волны. Эвакуация объявлена как минимум для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ.

Азия
Япония
землетрясения
подземные толчки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.