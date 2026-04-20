20 апреля 2026 в 11:37

Первая волна цунами достигла берегов Японии после землетрясения

Первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии после землетрясения, сообщил телеканал NHK. Там отметили, что вслед за ней могут появиться более высокие волны.

Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Эвакуация объявлена по меньшей мере для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ, сказано в материале.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. В связи с произошедшим объявлена угроза цунами высотой до трех метров для побережья северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в американском штате Невада. Эпицентр стихии располагался всего в 72 километрах к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тыс. человек.

В середине марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

Азия
Япония
цунами
землетрясения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

