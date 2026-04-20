Первая волна цунами достигла берегов Японии после землетрясения

Первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии после землетрясения, сообщил телеканал NHK. Там отметили, что вслед за ней могут появиться более высокие волны.

Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Эвакуация объявлена по меньшей мере для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ, сказано в материале.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. В связи с произошедшим объявлена угроза цунами высотой до трех метров для побережья северо-восточных префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в американском штате Невада. Эпицентр стихии располагался всего в 72 километрах к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тыс. человек.

В середине марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.