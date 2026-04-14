В США зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в американском штате Невада, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр стихии располагался всего в 72 километрах к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тыс. человек.

Согласно полученным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На данный момент информация о возможных пострадавших среди местных жителей или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступала. Специалисты продолжают вести мониторинг ситуации.

Ранее землетрясение произошло в японских префектурах Тотиги и Ибараки. По семибалльной японской шкале интенсивности землетрясений сила толчков составила пять баллов, при которых раскачиваются люстры, может опрокидываться мебель.

Перед этим землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в центральной части Турции. Ученые из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра выяснили, его эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров.