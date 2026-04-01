01 апреля 2026 в 01:03

Истребитель F-35 потерпел крушение в Неваде

TWZ: истребитель F-35 потерпел крушение на испытательном полигоне в Неваде

F-35 F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Истребитель F-35 потерпел крушение на испытательном полигоне в Неваде к северу от Лас-Вегаса, передает TWZ. Пилот успешно катапультировался и получил незначительные травмы.

Представители военной базы пояснили, что проблемы с управлением возникли около полудня. Они добавили, что расследование для установления всех причин аварии уже начато.

Военные продолжают проверку технического состояния истребителя и работу над выводами комиссии. Факторы, приведшие к потере контроля над самолетом, будут определены после завершения всех экспертиз.

Ранее сообщалось, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города.

До этого в Саудовской Аравии совершил вынужденную посадку американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве. Летчик приземлился на авиабазе, расположенной в западной части королевства.

Кроме того, ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило о гибели 29 человек при крушении самолета Ан-26
Истребитель F-35 потерпел крушение в Неваде
«Что буду делать, унитазы мыть?» Ещенко о Польше, Петросяне и «Камеди Клаб»
«Сразу получат ответ»: Франция отправила вертолеты Tiger на Ближний Восток
Черноморский флот отражает крупную атаку ВСУ в Севастополе
Впервые три американских авианосца окажутся одновременно на Ближнем Востоке
В Белгородской области погиб мирный житель при атаке ВСУ
Слова об СВО, тусовки в США, бизнес в РФ: где и как живет Владимир Познер
Пожар в Нижнекамске унес жизнь одного спасателя
Следствие заочно обвинило Буданова в теракте в Херсоне
КСИР атаковал базу США в Саудовской Аравии с несколькими сотнями солдат
Российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь над Крымом
В России может появиться закон об уголовной ответственности за майнинг
Закрытие магазинов, увольнения, смерть ТЦ: что будет с рынком одежды в РФ
В Ираке похитили молодую журналистку
Пожар в Нижнекамске оставил более 60 человек с травмами и ожогами
Иран пока не дал ответа на предложенный план США
Банк следит за каждым переводом: 7 способов не вызвать подозрений
Европе предрекли голод и дефицит продуктов
«Не согласны на перемирие»: Аракчи поставил жесткое условие США
Дальше
Самое популярное
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

