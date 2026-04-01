Истребитель F-35 потерпел крушение в Неваде

Истребитель F-35 потерпел крушение на испытательном полигоне в Неваде к северу от Лас-Вегаса, передает TWZ. Пилот успешно катапультировался и получил незначительные травмы.

Представители военной базы пояснили, что проблемы с управлением возникли около полудня. Они добавили, что расследование для установления всех причин аварии уже начато.

Военные продолжают проверку технического состояния истребителя и работу над выводами комиссии. Факторы, приведшие к потере контроля над самолетом, будут определены после завершения всех экспертиз.

