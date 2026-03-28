28 марта 2026 в 09:25

Иран подбил американский F-16

F-16 ВВС США совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии из-за повреждений

В Саудовской Аравии совершил вынужденную посадку американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве, сообщило агентство Tasnim. Летчик приземлился на авиабазе, расположенной в западной части королевства.

Центральное командование Вооруженных сил США через некоторое время подтвердило факт инцидента. Командование в соцсети X уточнило, что самолет сел на одной из ближневосточных баз после боевого вылета в рамках американской операции против Ирана. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае начала наземной военной операции Соединенных Штатов в Иране выжить удастся лишь немногим американским военнослужащим. По его словам, скорее всего, солдатам отводилась бы роль заградотрядов.

Кураторы из Киева подорвали исполнителя теракта в Ставрополе при задержании
Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом
Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману
Правоохранителя в Ставрополе попытались подорвать
Курская область отбила налет роя украинских дронов
Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки
Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти
«Вжух, вжух, вжух»: Трампа поразил удар Ирана по авианосцу США с 17 сторон
В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов
Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины
Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников
Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах
В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе
В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД
У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства
Названа сумма достойной пенсии для россиян
Россиян предложили наказывать за сталкинг
«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей
Картаполов раскрыл военную стратегию Европы
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

