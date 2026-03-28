Иран подбил американский F-16

В Саудовской Аравии совершил вынужденную посадку американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве, сообщило агентство Tasnim. Летчик приземлился на авиабазе, расположенной в западной части королевства.

Центральное командование Вооруженных сил США через некоторое время подтвердило факт инцидента. Командование в соцсети X уточнило, что самолет сел на одной из ближневосточных баз после боевого вылета в рамках американской операции против Ирана. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае начала наземной военной операции Соединенных Штатов в Иране выжить удастся лишь немногим американским военнослужащим. По его словам, скорее всего, солдатам отводилась бы роль заградотрядов.