23 мая 2026 в 21:42

США резко увеличили число «шпионских» вылетов к Кубе

Военные США заметно увеличили число полетов у берегов Кубы с целью разведки

Самолет P-8A Poseidon Самолет P-8A Poseidon Фото: Shutterstock/FOTODOM
США значительно нарастили число разведывательных полетов у берегов Кубы, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, с 4 февраля американские ВВС и ВМС выполнили не менее 25 вылетов вблизи острова, преимущественно рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба.

Для операций в основном использовались самолеты морской разведки P-8A Poseidon. Кроме того, в полетах участвовали разведчик RC-135V Rivet Joint и беспилотники MQ-4C Triton.

Ранее МИД России выступил с осуждением политики давления на Кубу, проводимой Белым домом, и призвал к урегулированию противоречий путем переговоров. Также внешнеполитическое ведомство обратило внимание на предъявленные американским Министерством юстиции обвинения бывшему главе государства Раулю Кастро.

До этого сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Гавану брал с собой руководителя подразделения, участвовавшего в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он намеренно представил этого человека принимающей стороне именно как того, кто убивал кубинских телохранителей.

