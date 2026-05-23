Замужество, ссора с Темниковой, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее личной жизни и общении с исполнительницей Еленой Темниковой?

Ссора с Темниковой

Серябкина призналась, что ни она, ни Темникова не предпринимали никаких шагов к примирению. По словам артистки, за все время после ухода из группы Serebro у нее и ее бывшей коллеги не появилось искреннего желания возобновить общение.

«Не было такой задачи и внутреннего импульса на эту тему. Это всегда двусторонняя история. В мою сторону не было никаких импульсов. Если бы они были, если бы, например, Лена мне позвонила и сказала: „Давай поговорим“, — я бы никогда не отказала», — поделилась Серябкина.

Новая Примадонна

Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что не исключает для себя возможности стать новой Примадонной российской сцены. На XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ она заявила, что много трудится и считает, что при таком темпе однажды может достичь любого профессионального результата.

«Я работаю 24/7. 365 дней в году. И по теории вероятности однажды я просто обязана ею (Примадонной. — NEWS.ru) стать», — заявила певица.

Серябкина также отметила, что предпочитает меньше говорить и больше делать, не стремясь к ярким цитатам ради внимания СМИ. Главной задачей своего творчества она назвала создание у слушателя позитивного эмоционального отклика — ощущения «вау, а мне понравилось».

Личная жизнь

В 2020 году исполнительница вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебию. В конце 2021 года у супругов появился сын Лука.

8 декабря 2023 года Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года», передавал корреспондент NEWS.ru.

Певица рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос, с кем сейчас ее ребенок.

«Почему я должна вам рассказать, с кем сейчас ребенок? Почему вообще вы об этом спрашиваете? Какое вам дело в принципе? Поэтому с сегодняшнего дня я больше не отвечаю на этот вопрос. Официально заявляю. Мать года!» — сказала исполнительница.

Также Серябкина призналась, что никогда бы не вышла замуж с брачным контрактом. По ее мнению, такой договор заранее заставляет думать о разводе.

«Никогда бы не согласилась выходить замуж, если бы мне мой муж предложил брачный контракт. Что это значит? Что он мне не доверяет. И предполагает, что мы с ним разведемся. Мне не нужен такой муж», — рассказала Серябкина.

Певица отметила, что такое недоверие неприемлемо в ее настоящих отношениях.

