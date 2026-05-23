МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом Багаи: Иран и США находятся на завершающем этапе работы с меморандумом

Тегеран и Вашингтон находятся на финальной стадии согласования меморандума о взаимопонимании, который призван положить конец военному противостоянию, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство Fars, ключевые пункты документа относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Ираном и США, снятию морской блокады, введенной американскими ВМС, а также разморозке иранских зарубежных активов.

Наша цель была разработать меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют для нас основополагающее значение. В настоящее время мы завершаем работу над этим меморандумом, — отметил Багаи.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном достигли заметного прогресса. По его словам, в ближайшие дни следует ждать новостей по теме урегулирования ближневосточного конфликта.

До этого Багаи заявил, что Иран пока не уверен, что близок к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. Он отметил, что между сторонами существуют глубокие противоречия.