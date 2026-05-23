23 мая 2026 в 22:04

Ребенок получил пулевое ранение у Мариинского театра в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил ранение у Мариинского театра, передает Telegram-канал «Фонтанка». Ребенок пострадал в результате выстрела из пневматического пистолета.

Как сообщает издание, врачам детской больницы имени Раухфуса пришлось извлекать пулю из подбородка мальчика. О его состоянии на данный момент не сообщается.

При каких обстоятельствах ребенок получил ранение, пока неизвестно. Днем очевидцы обратили внимание на скопление сотрудников полиции возле Мариинского театра.

По данным СМИ, проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента, а также выяснить, кто произвел выстрел. Официальной информации о задержанных или подозреваемых на данный момент не поступало.

Ранее в Хабаровском крае завели уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера, который выстрелил из ружья в свою бывшую жену. По предварительным данным, мужчина приехал в поселок Переяславка-2 к бывшей супруге. Он хотел обсудить недавнее расставание, но во время разговора между ними возник конфликт.

