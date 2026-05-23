Петербуржец до смерти забил соседа по коммунальной квартире кувалдой

Бытовой конфликт между жильцами коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге закончился жестоким убийством с помощью кувалды, сообщил Telegram-канал СК по городу. Тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в жилом доме на улице Руднева.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — добавили в ведомстве.

По версии следствия, между квартиросъемщиками вспыхнула ссора. В разгар конфликта нападавший схватил кувалду и нанес пожилому оппоненту три удара по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и уже предъявили ему обвинение в убийстве. В настоящее время следователям предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения.

