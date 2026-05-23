23 мая 2026 в 09:14

Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли обезглавленной в квартире соседа

The Daily Star: в Бангладеш пропавшую девочку нашли убитой в доме соседа

В Бангладеш пропавшую восьмилетнюю девочку обнаружили обезглавленной в жилье ее соседа, сообщил портал The Daily Star. Второклассница бесследно исчезла утром по дороге в школу, после чего ее мать услышала крики из чужой квартиры и заметила у порога детскую сандалию. Женщина позвала на помощь местных жителей, которые выломали запертую дверь и проникли внутрь помещения.

Прибывшие соседи нашли спрятанное под кроватью тело ребенка, а отсеченную голову — в пластиковом ведре в туалете. По информации следствия, 32-летний автомеханик умышленно заманил несовершеннолетнюю к себе в квартиру и совершил над ней надругательство. Когда жертва начала громко кричать, злоумышленник убил ее и попытался оперативно расчленить труп, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемый не успел завершить задуманное из-за стука в дверь и спешно скрылся через оконный проем. Сотрудники правоохранительных органов оперативно выследили и задержали беглеца тем же вечером на окраине столицы. Жена фигуранта также была взята под стражу в качестве возможной соучастницы, однако женщина отрицает вину и заявляет, что крепко спала под действием снотворного.

Ранее ребенок погиб при нападении леопарда в индийском штате Карнатака. Хищник напал на 10-летнего мальчика, который вместе с семьей направлялся к храму. Зверь выбежал на дорогу, схватил ребенка за шею и утащил его примерно на 50 метров в заросли, где растерзал.

