23 мая 2026 в 10:06

Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Предыдущая атака была отражена в ночь с 22 на 23 мая.

ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее силы ПВО за два часа перехватили 17 украинских беспилотников над регионами России. По данным оборонного ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.

До этого в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Бригада скорой доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.

Также глава Энергодара Максим Пухов сообщил о серии ударов Вооруженных сил Украины. Под обстрел попали территория пятой школы и здание городской администрации, куда пришлось два попадания. Кроме того, ВСУ атаковали вышки сотовой связи и повредили несколько гражданских автомобилей.

Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву
