Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 10:15

Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Белый дом еще на один год продлил режим чрезвычайного положения и экономические санкции в отношении действующих властей Белоруссии, соответствующее уведомление администрации было опубликовано в Федеральном реестре. В документе подчеркивается, что текущие действия Минска Вашингтон по-прежнему расценивает как «необычную и чрезвычайную угрозу».

Данный режим чрезвычайного положения непрерывно действует в США в отношении Белоруссии еще с 2006 года. Летом 2021 года американские власти существенно расширили пакет этих санкций на фоне протестов в республике.

Ранее власти США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий». В американском Минфине уточнили, что из-под действия ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития.

Вместе с тем США продлят ослабление санкций на продажу и транспортировку российской нефти еще на 30 дней. Пойти на этот шаг американские власти решили после официальных обращений со стороны нескольких государств, которым потребовалось дополнительное время для завершения закупок сырья у России.

США
Белоруссия
санкции
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался чемпион СССР Сергей Рожков
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров: в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.