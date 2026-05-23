Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии

Белый дом еще на один год продлил режим чрезвычайного положения и экономические санкции в отношении действующих властей Белоруссии, соответствующее уведомление администрации было опубликовано в Федеральном реестре. В документе подчеркивается, что текущие действия Минска Вашингтон по-прежнему расценивает как «необычную и чрезвычайную угрозу».

Данный режим чрезвычайного положения непрерывно действует в США в отношении Белоруссии еще с 2006 года. Летом 2021 года американские власти существенно расширили пакет этих санкций на фоне протестов в республике.

Ранее власти США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий». В американском Минфине уточнили, что из-под действия ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития.

Вместе с тем США продлят ослабление санкций на продажу и транспортировку российской нефти еще на 30 дней. Пойти на этот шаг американские власти решили после официальных обращений со стороны нескольких государств, которым потребовалось дополнительное время для завершения закупок сырья у России.