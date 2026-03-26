Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 17:33

США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий», заявили в пресс-службе американского Минфина. В ведомстве уточнили, что из-под действия ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает генеральную лицензию для Белоруссии, разрешающую операции с участием Белорусского банка развития и реконструкции, АО «Белинвестбанк» и некоторых других организаций, — сказано в документе.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане. Решение было вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.

До этого посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. По его словам, далеко не все жители Соединенного Королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей.

санкции
США
Белоруссия
банки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.