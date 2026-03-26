США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии

Власти США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий», заявили в пресс-службе американского Минфина. В ведомстве уточнили, что из-под действия ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает генеральную лицензию для Белоруссии, разрешающую операции с участием Белорусского банка развития и реконструкции, АО «Белинвестбанк» и некоторых других организаций, — сказано в документе.

