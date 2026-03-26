26 марта 2026 в 12:42

Суд ЕС подтвердил санкции в отношении пяти российских предпринимателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда. Решение суда вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.

Дмитрий Пумпянский, Тигран Хадавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин, Герман Хан, которые были подвергнуты рестриктивным мерам, подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, которые были отклонены в 2023 году. После чего они подали апелляции в Европейский суд юстиции. Настоящим решением суд отклонил все эти апелляции, — говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что из-за ослабления американских санкций в отношении российских энергоносителей Москва может получить до $2 млрд дополнительных бюджетных доходов. Глава министерства финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что ведомство проводило соответствующий анализ.

До этого американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, гражданина Турции Берка Тюркена.

