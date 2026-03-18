Что известно об отмене антироссийских санкций в США США вывели из-под санкций против России пять физлиц и три организации

Соединенные Штаты вывели из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании, сообщили в американском минфине.

Ранее сообщалось, что решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство Европе. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что такой шаг создает опасный прецедент. Она подчеркнула, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной смещения фокуса международного сообщества с ситуации вокруг Украины.