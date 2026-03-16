В ЕС пришли в ужас из-за смягчения нефтяных санкций США против России Каллас назвала ослабление санкций США против нефти из России опасным прецедентом

Решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. По ее мнению, такой шаг создает опасный прецедент, передает Reuters.

Мы видели ослабление санкций США против российской нефти, это опасный прецедент, — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной для смещения фокуса международного сообщества от ситуации вокруг Украины. Дипломат отметила важность сохранения единства западных стран в вопросах поддержки Киева.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз обсуждает изменение мандата своей миссии по безопасности судоходства в Красном море Aspides. По ее словам, миссию могут перевести в Ормузский пролив, чтобы он стал открытым для судов. Дипломат добавила, что на выходных обсудила с генсеком ООН Антониу Гутерришем создание для Ормузского пролива инициативы, подобной «черноморской».