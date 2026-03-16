Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:05

В ЕС пришли в ужас из-за смягчения нефтяных санкций США против России

Каллас назвала ослабление санкций США против нефти из России опасным прецедентом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. По ее мнению, такой шаг создает опасный прецедент, передает Reuters.

Мы видели ослабление санкций США против российской нефти, это опасный прецедент, — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной для смещения фокуса международного сообщества от ситуации вокруг Украины. Дипломат отметила важность сохранения единства западных стран в вопросах поддержки Киева.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз обсуждает изменение мандата своей миссии по безопасности судоходства в Красном море Aspides. По ее словам, миссию могут перевести в Ормузский пролив, чтобы он стал открытым для судов. Дипломат добавила, что на выходных обсудила с генсеком ООН Антониу Гутерришем создание для Ормузского пролива инициативы, подобной «черноморской».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.