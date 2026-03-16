Каллас выступила с заявлением по ситуации с Ормузским проливом

Евросоюз обсуждает изменение мандата своей миссии по безопасности судоходства в Красном море Aspides, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит РИА Новости, миссию могут перевести в Ормузский пролив, чтобы он стал открытым для судов. Каллас также добавила, что на выходных обсудила с генсеком ООН Антониу Гутерришем создание для Ормузского пролива инициативы, подобной «черноморской».

Мы обсудим со странами-членами сегодня, возможно ли изменить мандат этой миссии, чтобы она могла способствовать поддержанию Ормузского пролива открытым для судоходства, — сказала Каллас.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Соединенные Штаты не способны добиться открытия Ормузского пролива военным путем. По его словам, если Вашингтон все же пойдет на такой шаг, он столкнется с серьезными негативными последствиями.

Военный также усомнился в словах президента Дональда Трампа, что США побеждают в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Дэвиса, если бы это действительно было так, просить другие страны о помощи в открытии Ормузского пролива не было бы смысла.